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242 тысячи саженцев сосны и ели высадят во Владимирской области
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242 тысячи саженцев сосны и ели высадят во Владимирской области 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса 1000dosok.ru  В конце апреля — начале мая во Владимирской области состоится ежегодная акция «Всероссийский день посадки леса». В это время на общей площади 52 га будет высажено 242 тысячи сеянцев и саженцев сосны и ели.
Основное действие пройдет 28 апреля на территории Андреевского лесничества Судогодского района. Праздничные мероприятия будут организованы в каждом лесничестве.
Параллельно в рамках акции пройдут просветительские лекции, экскурсии и уроки экологии. В нем будут участвовать школьники, студенты, местные жители, а также арендаторы лесных участков и волонтеры.
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