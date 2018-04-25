242 тысячи саженцев сосны и ели высадят во Владимирской области

Фото с ресурса 1000dosok.ru В конце апреля — начале мая во Владимирской области состоится ежегодная акция «Всероссийский день посадки леса». В это время на общей площади 52 га будет высажено 242 тысячи сеянцев и саженцев сосны и ели.

Основное действие пройдет 28 апреля на территории Андреевского лесничества Судогодского района. Праздничные мероприятия будут организованы в каждом лесничестве.

Параллельно в рамках акции пройдут просветительские лекции, экскурсии и уроки экологии. В нем будут участвовать школьники, студенты, местные жители, а также арендаторы лесных участков и волонтеры.