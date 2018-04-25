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Британец поставил глушилку против дорожных камер и показывал полиции средний палец. Но глушилка не сработала
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Британец поставил глушилку против дорожных камер и показывал полиции средний палец. Но глушилка не сработала 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Британский бизнесмен 67-летний Тимоти Хилл (Timothy Hill) установил в свой белый Range Rover лазерную глушилку, которая должна была защищать его от камер на дорогах и избавить от ненавистных штрафов за превышение скорости. Но почтенному джентельмену было мало того, что он обманывал систему, он еще захотел пошалить. И каждый раз, проезжая мимо камеры со скоростью, конечно, же превышающую установленную, он радостно показывал средний палец. Потому что был абсолютно уверен, что гаджет не позволит зафиксировать ни его скорость, ни его хулиганский жест.
Вот только глушилка не работала и полиция все видела.
Источник: The Telegraph
Полицейская камера зафиксировала, что в декабре Хилл проезжал три раза по шоссе А19 недалеко от Исингволда, Тирска и Краторна. И каждый раз показывал средний палец.
Его действия насторожили полицейских и они заметили его номерной знак. Затем проследили за ним до самого дома в Йоркшир-Дейлс, причем неудачливый шутник, заметив хвост, пытался выкинуть глушилку в ближайшую реку около дома.
На допросе почтенный бизнесмен пытался доказать, что в то время работал за 60 миль от того места, где его зафиксировала камера, и вообще не ездил за рулем. Однако позже, все-таки признал вину. Британский суд приговорил Хилла к 8 месяцам заключения и отобрал права на год за попытку исказить ход правосудия.
Хотя полиция Норт-Йоркшир не смогла определить точную скорость езды подсудимого, судья Саймон Хики заявил, что действия Хилла «нанесли удар в самое сердце» правосудия. Поэтому он был просто обязан вынести такой приговор в качестве назидания.
В полиции же заявили, что их работа — следить за безопасностью на дорогах и мобильные камеры как нельзя лучше помогают им в этом. Было доказано, что использование камер сократило количество аварий и спасло немало жизней. А про действия пожилого джентельмена офицеры полиции отозвались, что он придумал «отличный способ попасть в тюрьму».
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