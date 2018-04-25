ОП Москвы разрешили назначать наблюдателей в столичные избирательные комиссии

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Депутаты Мосгордумы в среду приняли документ, согласно которому предполагается закрепить право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города. Также законопроектом предлагается продлить время голосования на выборах столичных органов власти на два часа.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, в целях соблюдения принципа открытости и гласности выборов законопроектом предлагается закрепить право Общественной палаты города Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города Москвы. Кроме того, зконопроектом предлагается продлить время голосования на столичных выборах органов власти до 22 часов, а также увеличить количество назначаемых кандидатом на должность мэра Москвы доверенных лиц со 100 до 500 человек.

"Ко второму чтению к законопроекту поступило 28 поправок, большинство из них необходимы для приведения отдельных положений городского Избирательного кодекса в соответствие с нормами Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», часть носит редакционный характер. Предлагаем поправки, одобренные редактором, с 1 по 26 и поправку редактора 27 проголосовать пакетом. Поправку номер 28 отклонить", — сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов , представляя проект закона.

Большинство депутатов столичного парламента поддержали 27 поправок, а также проголосовали за принятие соответствующего закона.

Он уточнил, что одна из поправок устанавливает порядок голосования не по месту жительства — избиратель сможет подать заявление о включении его в списки избирателей по месту нахождения. Такой порядок будет применяться только на выборах мэра Москвы. Также предлагается уменьшить количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидата на должность мэра Москвы, с 1% до 0,5%.

"Кроме того, поправками предусматривается увеличение предельной суммы всех расходов из средств избирательных фондов кандидатов на городских выборах всех уровней. Это связано с ростом цен на транспортные услуги, аренду помещений, типографские и аудиовизуальные услуги, а также на расходные полиграфические материалы", — добавил Горбунов.

Депутаты также одобрили поправку, согласно которой при совмещении дня голосования на выборах в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления с днем голосования на выборах в федеральные органы государственной власти, Палату представителей парламента Союзного государства или на референдуме РФ время начала и окончания голосования определять в соответствии с федеральным законом.

Следующие региональные выборы пройдут в Москве во второе воскресенье сентября. В единый день голосования москвичи выберут мэра столицы.

Соответствие законопроекта с ФЗ Ранее сообщалось, что после принятия депутатами Мосгордумы данного законопроекта в первом чтении столичная прокуратура указала, что проект не соответствует федеральному законодательству (ФЗ) — внесенные в Госдуму поправки, наделяющие ОП регионов правом назначать наблюдателей, еще не приняты. В свою очередь, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов отметил, что данный законопроект не противоречит действующему федеральному законодательству, поскольку устанавливает дополнительные гарантии граждан.