В Нижегородской области создали электронную карту точек, продающих контрафактный алкоголь

ПЕНЗА , 25 апреля. / ТАСС /. Более 100 объектов нанесли на электронную карту торговых точек Нижегородской области , в которых ранее выявили продажа контрафактного алкоголя. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"Сейчас на электронную карту нанесено 114 торговых объектов. По мере выявления фактов незаконной розничной продажи алкогольной продукции карта пополняется новыми адресами. Мы рассчитываем, что создание электронной карты сыграет заметную роль в борьбе с торговлей фальсифицированной алкогольной продукцией. Недобросовестных дельцов пугают не только штрафы, но и публичность", — цитирует пресс-служба министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова

Электронная карта будет доступна на сайте http://license-nnov.ru. Наведя курсор на нужную точку, пользователь сможет узнать название магазина.

Ранее Нижегородская область инициировала повышение административных штрафов за незаконную продажу алкоголя на федеральном уровне. Поправки приняли в июле 2017 года: штраф для физических лиц повысился до 30 — 50 тыс. (вместо 1,5 тыс. рублей), а для индивидуальных предпринимателей — до 100 — 150 тыс. (вместо 5 тыс. рублей).

В первом квартале 2018 года из незаконного оборота в Нижегородской области изъяли более 2 тыс. единиц алкогольной продукции.