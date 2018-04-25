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США готовятся подложить Польше реституционную свинью
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США готовятся подложить Польше реституционную свинью 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Закон должен еще подписать президент США Дональд Трамп, передает «Польское радио».
Принятый ранее Сенатом так называемый JUST Act (Justice for Uncompensated Survivors Today — JUST) позволит Госдепу предоставлять поддержку международным организациям, связанным с жертвами Холокоста, в том числе и в сфере восстановления активов, которые не имеют наследников.
Согласно закону Госдеп должен подготовить первый отчет о том, как отдельные страны придерживаются обязательств по реституции в отношении жертв Холокоста уже в течение следующих 18 месяцев.
При этом против закона выступил ряд польских организаций в США, в частности Конгресс польских американцев. Поляки США считают, что данный закон позволит Вашингтону давить на Варшаву, так как будет гарантировать наследникам жертв Холокоста, живущим в Польше, возвращение их имущества, утраченного во время Второй мировой войны.
Факт того, что Польша после Второй мировой войны стала самым моноэтничным государством в Европе и то, каким образом это происходило, современная Варшава не очень любит признавать. Известно, во время Второй мировой войны в уничтожении евреев принимали участие и поляки. Этому посвящен польский фильм «Колоски», рассказывающий об уничтожении еврейского села и том, как современные поляки стараются это забыть. В Польше фильм вызвал скандал. Его показ пытались сорвать.
В этом году в Польше приняли закон, согласно которому утверждения о «польских лагерях смерти», действовавших во время Второй мировой войны, влекут за собой уголовную ответственность. Против закона выступил Израиль.
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