«Это будет красивое зрелище»: жители Архангельской области увидят сегодня ракету в небе

На борту «Рокота» будет находится европейский спутник Sentinel-3В. После выхода на орбиту спутник начнет передавать данные о состоянии океанов, морских льдов и прибрежных зон. Прямую трансляцию запуска можно посмотреть на сайте Европейского космического агентства — ESA. Трансляция начнется в 20:30 и закончится в 22:40, с 55-минутным перерывом в 21:15.

— Я вообще посоветовал бы посмотреть на юг, там будет видно очень хорошо. С наблюдением проблем никаких не будет. Может, даже получится отделение ступеней наблюдать. Это будет достаточно красивое зрелище, — рассказал руководитель астрономического клуба «Кентавр» Алексей Коптелов.

В социальных сетях стало появляться множество комментариев о том, что ракета может испортить погоду. Алексей такие предположения опровергает:

— Не думаю, что кардинально повлияет на погоду запуск ракеты, — отмечает он.