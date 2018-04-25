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«Это будет красивое зрелище»: жители Архангельской области увидят сегодня ракету в небе
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«Это будет красивое зрелище»: жители Архангельской области увидят сегодня ракету в небе 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Сегодня в 20:57 часов с космодрома Плесецк состоится запуск ракеты-носителя «Рокот». Ракета полетит по северной траектории: над Архангельской областью, Белым морем и Мурманской областью.
На борту «Рокота» будет находится европейский спутник Sentinel-3В. После выхода на орбиту спутник начнет передавать данные о состоянии океанов, морских льдов и прибрежных зон. Прямую трансляцию запуска можно посмотреть на сайте Европейского космического агентства — ESA. Трансляция начнется в 20:30 и закончится в 22:40, с 55-минутным перерывом в 21:15.
— Я вообще посоветовал бы посмотреть на юг, там будет видно очень хорошо. С наблюдением проблем никаких не будет. Может, даже получится отделение ступеней наблюдать. Это будет достаточно красивое зрелище, — рассказал руководитель астрономического клуба «Кентавр» Алексей Коптелов.
В социальных сетях стало появляться множество комментариев о том, что ракета может испортить погоду. Алексей такие предположения опровергает:
— Не думаю, что кардинально повлияет на погоду запуск ракеты, — отмечает он.
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