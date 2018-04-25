Зоозащитница не верит в намерения депутатов защитить животных

Sobesednik.ru поинтересовался мнением зоозащитников о новых идеях депутатов о регистрации животных, в том числе собак.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты разрабатывают поправки об обязательной регистрации диких животных и собак бойцовский пород. О регистрации домашних животных разговоры ведутся уже давно, но пес, в смысле воз, и ныне там.

Как сообщают «Ведомости», Володин рассказал, что регистрация для владельцев диких животных и собак бойцовских пород будет платной и обязательной, владельцы других домашних питомцев в добровольном порядке смогут их зарегистрировать бесплатно. Речь идет о поправках в закон о ветеринарии, их собираются рассмотреть в весеннюю сессию.

Тема законодательной защиты животных от жесткости, а также регистрации домашних питомцев для того, чтобы контролировать численность бездомных кошек и собак, в нашей стране больная. Недавно депутаты внесли поправки и ужесточили 245-ю статью УК о жестком обращении с животными (увеличли сроки исковой давности и тяжесть преступления), но некоторые зоозащитники посчитали эти изменения недостаточными. Были также внесены изменения в закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», который запрещает теперь не сами притравочные станции, а жесткость по отношению к животным. Между тем попытки ввести регистрацию и идентификацию для всех домашних животных пока давали нулевой результат.

Зоозащитник Анастасия Комагина полагает, что нынешняя инициатива — ввести регистрацию для диких животных и бойцовских собак — это полумера, которая даже если будет реализована, не повлияет сильно на общую картину:

— Это чистой воды популизм и пиар, имитация бурной деятельности, — говорит она.

По мнению зоозащитника, виноваты в этом не только законодатели, но и сами представители зоозащиты и общество, у которых нет единого предоставления о том, как должны работать механизмы защиты и регуляции численности животных:

— Власть понимает, что общество для этого еще не созрело, и ей проще всего ничего не решать.

Анастасия Комагина подчеркивает, что водить регистрацию имеет смысл только параллельно с обязательной идентификацией животного (это делается с помощью чипа или бирки), чтобы его можно было опознать.

— Такое ощущение, что власть не очень понимает, зачем вообще нужна регистрация, и живет одним днем, — считает Комагина.