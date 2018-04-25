Юным жителям Сокольников поведают о подвиге летчика Н. Гастелло

Тематическую экскурсию в честь Дня Победы проведут сотрудники лермонтовской библиотеки для учеников школы №1530 «Школа Ломоносова».

Как сообщили в библиотеке №76 им. М. Ю. Лермонтова, 9 мая, в День Победы, вся Россия вспоминает тех, кто ценой собственной жизни защищал Родину. В этой связи для школьников организуют экскурсию к памятнику Николая Гастелло , военного летчика СССР, участника трех войн, Героя Советского Союза.

Детям расскажут о местах, где будущий герой, который в детстве был капитаном дворовой футбольной команды, жил и учился, что интересовало его в юные годы и через что он прошел, чтобы стать летчиком и тем самым осуществить свою мечту.

В рамках мероприятия состоится минута молчания и возложение цветов к мемориалу. Также школьники прочтут стихи о войне.

В годы Великой Отечественной войны Н. Гастелло командовал 2-й эскадрильей 207-го дальнебомбардировочного авиационного полка РККА. В первые же дни сражения летчик совершил бессмертный подвиг: герой направил в колонну двигавшихся танков горящий самолет.

Мероприятие состоится 4 мая. Начало в 12 часов.

Фото: предоставлено ГБУ «Библиотека №76 имени М. Ю. Лермонтова».