«Нафтогаз» шантажирует ЕС конфликтом с Москвой 

Прекращение транзита газа в Европу через территорию Украины повышает вероятность серьёзного конфликта между Киевом и Москвой. С таким предупреждением выступил коммерческий директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. По его словам, нынешние украинские власти особенно настойчиво пытаются убедить в этом европейские страны. Таким образом Киев хочет связать экономические последствия для Украины с геополитическими вызовами для всего мира, отмечает Газета.ру.
Ранее арбитражный суд Стокгольма обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов по ранее заключённым контрактам. Российский концерн заявил о нарушении баланса в пользу Киева, подал апелляцию на вердикт арбитража, а также объявил о расторжении договоров с украинской национальной топливной компанией. Пока транзит голубого топлива в ЕС продолжается. Очередной этап переговоров по этому вопросу назначен на ближайшие дни.
Во вторник, 24 апреля стало известно о планах «Газпрома» построить газопровод «Северный поток-3» после запуска «Северного потока-2». Это не понравилось Киеву. Скандально известный депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что Украина обязана сохранить «зависимость России в плане транзита газа». Как отмечает RT, он призвал США ввести санкции против тех компаний, которые готовы стать подрядчиками строительства газопроводов.