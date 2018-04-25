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Минобороны продемонстрирует фрагменты сбитых в Сирии ракет коалиции
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Минобороны продемонстрирует фрагменты сбитых в Сирии ракет коалиции
РИА Новости
40 минут назад
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МИНОБОРОНЫ РФ
ПРОДЕМОНСТРИРУЕТ В
МОСКВЕ
ФРАГМЕНТЫ КРЫЛАТЫХ РАКЕТ КОАЛИЦИИ, СБИТЫХ ПВО
СИРИИ
—
ГЕНШТАБ ВС РФ
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