Муромский поручил ремонтировать дороги ночью

Глава администрации Орла в ходе рабочего совещания 24 апреля дал ряд поручений дорожникам. Работать следует ночью, чтобы не создавать пробки, трудиться ежедневно при хорошей погоде, не оставлять надолго отфрезерованные выемки и так далее.

«До 15 мая мы должны закончить ямочный ремонт по основным дорогам и по предписаниям ГИБДД », — цитирует Александра Муромского пресс-служа горадминистрации.

По информации руководителя МКУ УКХ Светланы Климовой, в Орле на ямочном ремонте трудятся пока десять бригад. В ближайшее время их количество увеличится, так как определены подрядчики для Северного и Советского районов.

Отметим, в 2018 году всего планируется масштабно отремонтировать 17 объектов улично-дорожной сети. Гарантийный ремонт за счет подрядчиков будет проведен на 117 участках дорог областного центра.