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Муромский поручил ремонтировать дороги ночью
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Муромский поручил ремонтировать дороги ночью 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Глава администрации Орла в ходе рабочего совещания 24 апреля дал ряд поручений дорожникам. Работать следует ночью, чтобы не создавать пробки, трудиться ежедневно при хорошей погоде, не оставлять надолго отфрезерованные выемки и так далее.
«До 15 мая мы должны закончить ямочный ремонт по основным дорогам и по предписаниям ГИБДД», — цитирует Александра Муромского пресс-служа горадминистрации.
По информации руководителя МКУ УКХ Светланы Климовой, в Орле на ямочном ремонте трудятся пока десять бригад. В ближайшее время их количество увеличится, так как определены подрядчики для Северного и Советского районов.
Отметим, в 2018 году всего планируется масштабно отремонтировать 17 объектов улично-дорожной сети. Гарантийный ремонт за счет подрядчиков будет проведен на 117 участках дорог областного центра.
Сообщение Муромский поручил ремонтировать дороги ночью появились сначала на РИА 57.
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