Призывники Сокольников стали зрителями демонстрации строевых приёмов с оружием

Сокольнические старшеклассники в День призывника совершили экскурсию в воинскую часть №61899 в пос. Мосрентген.

В пункт назначения юноши прибыли утром. Сопровождала призывников заместитель председателя районной призывной комиссии, начальник организационного отдела СД МО Сокольники С. Литвиненко.

Вместе с призывниками со всей Москвы ребята приняли участие в торжественной части мероприятия руководства 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады им. 60-летия образования СССР с торжественным выносом знамени части.

В ходе мероприятия выступили врио командира ВЧ №61899 Сергей Крутых, генерал-майор запаса В. Семерд и военком Москвы В. Щепилов. Представители российский вооруженных сил о возможностях и перспективах военнослужащих, напомнили о роли защитников родины в судьбе государства.

Представители Сокольников стали зрителями эффектной демонстрации строевых приёмов с оружием и музыкального дефиле кадетских оркестров.

В завершение экскурсии заместитель председателя призывной комиссии района Сокольники С. Литвиненко вручила призывникам сувениры с символикой района.