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Призывники Сокольников стали зрителями демонстрации строевых приёмов с оружием
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Призывники Сокольников стали зрителями демонстрации строевых приёмов с оружием 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Сокольнические старшеклассники в День призывника совершили экскурсию в воинскую часть №61899 в пос. Мосрентген.
В пункт назначения юноши прибыли утром. Сопровождала призывников заместитель председателя районной призывной комиссии, начальник организационного отдела СД МО Сокольники С. Литвиненко.
Вместе с призывниками со всей Москвы ребята приняли участие в торжественной части мероприятия руководства 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады им. 60-летия образования СССР с торжественным выносом знамени части.
В ходе мероприятия выступили врио командира ВЧ №61899 Сергей Крутых, генерал-майор запаса В. Семерд и военком Москвы В. Щепилов. Представители российский вооруженных сил о возможностях и перспективах военнослужащих, напомнили о роли защитников родины в судьбе государства.
Представители Сокольников стали зрителями эффектной демонстрации строевых приёмов с оружием и музыкального дефиле кадетских оркестров.
В завершение экскурсии заместитель председателя призывной комиссии района Сокольники С. Литвиненко вручила призывникам сувениры с символикой района.
Фото: Сергей Овчинников.
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