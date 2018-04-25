В КБР открыли первый реабилитационный центр для наркозависимых

НАЛЬЧИК , 25 апреля. / ТАСС /. Первый в Кабардино-Балкарии (КБР) центр реабилитации наркозависимых открыли на территории храма в селении Благовещенске Прхладненского района, в нем смогут одновременно жить и работать 25 человек. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Пятигорской и Черкесской епархии.

"25 апреля архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт открыл первый реабилитационный центр для наркозависимых в Кабардино-Балкарской Республике. Он находится на территории храма села Благовещенское Прохладненского района и рассчитан на одновременное пребывание 25 пациентов", — сообщили в пресс-службе.

По словам архиепископа, Кабардино-Балкария стала первой республикой Северного Кавказа, в которой реализовали церковно-общественный проект. «Я благодарен Святейшему патриарху Кириллу за благословение и главе Кабардино-Балкарии Юрию Кокову за действенную помощь в создании центра», — заявил на церемонии открытия архиепископ Феофилакт.

Центр уже достигнул договоренности с медицинскими учреждениями республики о том, что с пациентами будут работать врачи и психологи. Среди специалистов есть и люди, прошедшие путь избавления от наркотической зависимости.

Реабилитационный центр создан общественной организацией, учредителем которой стал православный приход, на средства республиканских грантов. Для дальнейшей работы центра главой Прохладненского района выделили землю, на которой уже высадили фруктовый сад. В планах — восстановление заброшенного пруда и создание рыбоводческого хозяйства.