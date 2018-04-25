Адресный указатель дома на Стрелецкой улице починили коммунальщики

Коммунальщики восстановили указатель дома № 14, корп. 1 по Стрелецкой улице. Поводом для ремонта послужило обращение местного жителя на портал «Наш город». О выполненных работах отчиталась глава управы района Марьина Роща Светлана Гордикова

«По указанному адресу силами управляющей организации выполнены работы по ремонту домового указателя. В настоящее время освещение восстановлено, домовой указатель находится в удовлетворительном состоянии», — говорится в официальном ответе, опубликованном на портале.

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