Общество польско-китайской дружбы надеется внести еще больший вклад в углубление дружбы между двумя странами

Варшава , 25 апреля / Синьхуа / — Общество польско-китайской дружбы во вторник устроило торжества, посвященные 60-й годовщине своего образования. На них присутствовали многие польские деятели, поддерживающие развитие дружбы с Китаем

Выступая на торжествах, посол КНР в Польше Лю Гуанъюань высоко оценил усилия и вклад Общества в содействие развитию двусторонних отношений.

Посол отметил, что на протяжении последних 60 лет Общество польско-китайской дружбы прилагает усилия для укрепления дружбы между народами двух стран. В целях углубления взаимопонимания были проведены разнообразные мероприятия и организованы взаимные визиты неправительственных организаций. По его словам, Общество является строителем польско-китайской дружбы и свидетелем развития традиционной дружбы между двумя странами.

Лю Гуанъюань подчеркнул, что Китай придает большое значение отношениям с Польшей. В рамках инициативы «Пояс и путь» и «сотрудничества между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы» расширяются и углубляются обмены и взаимодействие между двумя государствами в политической, торгово-экономической, научно-образовательной, гуманитарной и туристической сферах. Посол выразил надежду, что Общество польско-китайской дружбы впишет новую страницу в историю межгосударственного делового сотрудничества и всестороннего стратегического партнерства.

Начальник Политической канцелярии премьер-министра Польши Марек Суский заявил, что Польша уделяет повышенное внимание отношениям с Китаем. Страна довольна значительными результатами, достигнутыми в двустороннем сотрудничестве. Польша и Китай, в частности, добились больших успехов в торгово-экономической, культурной и образовательной областях. Он выразил надежду, что Общество польско-китайской дружбы послужит мостом и связующим звеном для двусторонних обменов.

Председатель Общества польско-китайской дружбы Агнешка Скавиньская ознакомила участников торжеств с историей Общества, основными результатами его работы и целями будущего развития. По ее словам, на протяжении 60 лет Общество проводило с Китаем деловое сотрудничество в образовательной и культурной областях, достигнув некоторых успехов. —0—