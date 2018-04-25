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Калининградская область впервые не получает электроэнергию перетоком из «большой» России
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Калининградская область впервые не получает электроэнергию перетоком из «большой» России 

ТАСС 1 час назад
КАЛИНИНГРАД, 25 апреля. /ТАСС/. Калининградская область впервые в период ремонта ТЭЦ-2 — главной тепловой электростанции региона — не получает «выпадающую» электроэнергию перетоком через Литву из «большой» России, сообщила в среду пресс-служба ТЭЦ-2 со ссылкой на ее директора Олега Гурылева. Недостающую электроэнергию поставляют две новые местные ТЭС.
"В этом году, впервые в истории, пока ведется ремонт оборудования на Калининградской ТЭЦ-2, регион не получает электроэнергию перетоком через Литву из «большой» России", — сказал Гурылев, заметив, что в ремонте в настоящее время находится энергоблок №1 мощностью 450 МВт.
Выпадающую на период ремонтной компании электроэнергию компенсируют введенные в строй в начале марта 2018 года две тепловые электростанции — Маяковская ТЭС в Гусеве, мощностью 157,35 МВт и Талаховская ТЭС в Советске, установленной мощностью 159 МВт, и призванные сделать энергосистему региона более маневренной.
"Сегодня эти станции, построенные по поручению президента РФ в рамках проекта по обеспечению энергобезопасности Калининградской области, полностью компенсируют мощности, которые выпали после остановки на плановый ремонт первого энергоблока ТЭЦ-2", — подчеркнул директор станции. По его данным, с момента ввода в эксплуатацию Маяковская и Талаховская ТЭС выработали электроэнергии 77 млн кВт/ч.
Калининградская ТЭЦ-2 является филиалом АО «Интер РАО — Электрогенерация». Ее установленная мощность составляет 900 МВт по электроэнергии и 680 Гкал/ч — по теплу. Пуск первого энергоблока состоялся 28 октября 2005 года, второго — 24 декабря 2010 года. Это обеспечило энергетическую самостоятельность региона. В качестве основного и резервного топлива на станции используется природный газ.
В первом квартале 2018 года ТЭЦ-2 выработала 1,78 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 5,1% меньше, чем за этот же период 2017 года (1,88 млрд кВт/ч). Пресс-служба станции объясняет это снижение вводом новых электростанций на территории Калининградской области и увеличением числа ремонтов на ТЭЦ-2.
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