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Россия исследует захваченные в Сирии ракеты коалиции
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Россия исследует захваченные в Сирии ракеты коалиции 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ИССЛЕДУЮТ ЗАХВАЧЕННЫЕ В СИРИИ РАКЕТЫ КОАЛИЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ «ТОМАГАВК», ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РОССИЙСКОГО ОРУЖИЯ — ГЕНШТАБ ВС РФ
РИА Новости: последние новости
Генштаб сообщил об уничтожении крылатых ракет при ударе коалиции по Сирии Не более 22 ракет из 105 заявленных коалицией достигли целей в Сирии Минобороны продемонстрирует фрагменты сбитых в Сирии ракет коалиции
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