Курянка заплатит 5 тысяч за незаконную регистрацию иностранца 

На основании фиктивных документов гражданин Узбекистана был поставлен на учёт по месту жительства подсудимой
Жительница Обоянского района признана виновной по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Как было установлено, в январе этого года к женщине обратился знакомый с просьбой зарегистрировать у неё дома гражданина Узбекистана. При этом мужчина пояснил, что иностранец жить там не будет.
Согласившись, женщина составила соответствующее уведомление и направила его в ОВМ ОМВД России по Обоянскому району.
На основании фиктивных документов гражданин Узбекистана был поставлен на учёт по её адресу. В результате суд назначил ей наказание в виде штрафа в 5 тыс. руб.