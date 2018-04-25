На Лебединском ГОКе началась процедура сертификации системы менеджмента 

Лебединский ГОК (входит в компанию «Металлоинвест») успешно прошёл диагностический аудит системы энергетического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001:2011 «Системы энергоменеджмента. Требования и руководство по их применению».
Процедуру диагностического аудита системы энергетического менеджмента (СЭнМ), которая является первым этапом на пути к внедрению данного стандарта на предприятии, провели эксперты компании «Городской центр экспертиз — Энергетика».
В рамках визита на Лебединский ГОК консультанты проанализировали всю необходимую документацию и подходы комбината к использованию и потреблению энергии.
По итогам диагностики существующей СЭнМ Лебединского ГОКа эксперты отметили её сильные стороны. Высокой оценки удостоены: уровень профессионализма и компетентности специалистов электроэнергетических отделов и служб; существующая деятельность по энергосбережению; комплекс проектов и программ по вовлечению персонала в работу по энергосбережению и повышению энергоэффективности; применение современного энергоэффективного оборудования в соответствии с проектными решениями.
Для усовершенствования деятельности предприятия в области энергоменеджмента и увеличения эффективности выполняемых работ эксперты внесли свои рекомендации в соответствии с требованиями ISO 50001.
Процедура сертификации СЭнМ проводится на всех основных предприятиях компании «Металлоинвест». Так, система сертифицирована на соответствие стандарту ISO 50001 на Оскольском электрометаллургическом комбинате (г. Старый Оскол, Белгородская область). Диагностический аудит успешно проведен на Уральской Стали (г. Новотроицк, Оренбургская область) и Михайловском ГОКе (г. Железногорск).
В Компании, кроме того, действуют международные стандарты менеджмента качества ISO 9001:2015, охраны здоровья и безопасности труда OHSAS 18001:2007 и системы экологического менеджмента ISO 14001:2015.