На Лебединском ГОКе началась процедура сертификации системы менеджмента

Лебединский ГОК (входит в компанию «Металлоинвест» ) успешно прошёл диагностический аудит системы энергетического менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001:2011 «Системы энергоменеджмента. Требования и руководство по их применению».

Процедуру диагностического аудита системы энергетического менеджмента (СЭнМ), которая является первым этапом на пути к внедрению данного стандарта на предприятии, провели эксперты компании «Городской центр экспертиз — Энергетика».

В рамках визита на Лебединский ГОК консультанты проанализировали всю необходимую документацию и подходы комбината к использованию и потреблению энергии.

По итогам диагностики существующей СЭнМ Лебединского ГОКа эксперты отметили её сильные стороны. Высокой оценки удостоены: уровень профессионализма и компетентности специалистов электроэнергетических отделов и служб; существующая деятельность по энергосбережению; комплекс проектов и программ по вовлечению персонала в работу по энергосбережению и повышению энергоэффективности; применение современного энергоэффективного оборудования в соответствии с проектными решениями.

Для усовершенствования деятельности предприятия в области энергоменеджмента и увеличения эффективности выполняемых работ эксперты внесли свои рекомендации в соответствии с требованиями ISO 50001.

В Компании, кроме того, действуют международные стандарты менеджмента качества ISO 9001:2015, охраны здоровья и безопасности труда OHSAS 18001:2007 и системы экологического менеджмента ISO 14001:2015.