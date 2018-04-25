Пермский общественник Денис Галицкий подал иск в суд, чтобы запретить строительство фонтана на эспланаде

В Ленинский районный суд Перми поступило заявление от общественного деятеля Дениса Галицкого . Он требует запретить строительство фонтана на эспланаде, пока не будут предоставлены разрешительные документы.

В суде 59.ru подтвердили, что иск подан 23 апреля. Дата заседания пока не назначена.

— Требую запретить строительство фонтана без разрешения на строительство и положительного заключения экспертизы, подтвердившей безопасность этого сооружения, — пояснил свои действия Денис Галицкий. — Отсутствие разрешения на строительство такого громадного подземного сооружения, по крыше которого вам предстоит прогуливаться, совершенно не скрывается — на информационном стенде прямым текстом написано «благоустройство» и никакого упоминания о разрешительной документации.

Редакция 59.ru направила запрос в «Пермблагоустройство» о наличии разрешения на строительство фонтана.

Сегодня состоялся градостроительный совет по благоустройству эспланады. На нем чиновники, депутаты и общественники обсудили проект реконструкции эспланады. Подробнее — в нашей онлайн-трансляции.