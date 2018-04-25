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Пермский общественник Денис Галицкий подал иск в суд, чтобы запретить строительство фонтана на эспланаде
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Пермский общественник Денис Галицкий подал иск в суд, чтобы запретить строительство фонтана на эспланаде 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
В Ленинский районный суд Перми поступило заявление от общественного деятеля Дениса Галицкого. Он требует запретить строительство фонтана на эспланаде, пока не будут предоставлены разрешительные документы.
В суде 59.ru подтвердили, что иск подан 23 апреля. Дата заседания пока не назначена.
— Требую запретить строительство фонтана без разрешения на строительство и положительного заключения экспертизы, подтвердившей безопасность этого сооружения, — пояснил свои действия Денис Галицкий. — Отсутствие разрешения на строительство такого громадного подземного сооружения, по крыше которого вам предстоит прогуливаться, совершенно не скрывается — на информационном стенде прямым текстом написано «благоустройство» и никакого упоминания о разрешительной документации.
Редакция 59.ru направила запрос в «Пермблагоустройство» о наличии разрешения на строительство фонтана.
Сегодня состоялся градостроительный совет по благоустройству эспланады. На нем чиновники, депутаты и общественники обсудили проект реконструкции эспланады. Подробнее — в нашей онлайн-трансляции.
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