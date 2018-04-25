Кем заменить «знатного боярина» Шувалова

На этот раз канал «Дождь», сославшись, как водится, на неназванные источники, еще раз подтвердил уход с поста первого вице-премьера Игоря Шувалова . Как полагают, прямого потомка знатного рода, фаворита императрицы Елизаветы. Того самого кому сам Ломоносов посвящал свои оды, рифмуя фамилию «Шувалов» со словом «минералов».

Сейчас считается, что наследником Шувалова может стать помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов , известный своей куда более сдержанной позицией по сравнению с программными предложениями Алексея Кудрина . Считается, что Белоусов по своим воззрениям близок к тезисам «Столыпинского клуба», выразителем идей которого активно выступал кандидат в президенты Титов.

Впрочем, есть вариант, что пост первого вице-премьера может занять и Алексей Кудрин. Сторонник куда более радикальных реформ. Во многом за счет населения, которому в обмен на снижение уровня жизни и ограничение социальных гарантий пообещают компенсацию после успеха реформ.

Есть действительно вариант, что президент, который никак не может определиться с нюансами своей глобальной экономической программы и не спешит сделать некий микст из предложений Титова-Белоусова, с одной стороны, и ЦЭР Кудрина, может прибегнуть к своей любимой тактике противовесов. В частности, либо и Белоусов и Кудрин окажутся на ведущих позициях в правительстве. Либо Белоусов действительно заменит «уставшего» Шувалова, а Кудрин займет его место советника президента.

Не в последнюю очередь на определение характера правительственной экономической команды могут сыграть и последние события, связанные с введением Штатами качественно новых санкций, обкатанных, например, на «Русале» . Поскольку реакция на такие санкции уже выявила несколько разных подходов. Одни, скорее либералы, уверены, что ни в коем случае нельзя вешать проблемы концерна на бюджет. Так как сегодня — «Русал», а завтра придут с протянутой рукой и другие. Условные антилибералы утверждают, что с алюминиевой компании пора начинать национализацию: американцы не отступят в своем стремлении «порвать российскую экономику», а потому необходимо переходить к мобилизационной схеме народного хозяйства.