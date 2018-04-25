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Новосибирское правительство попросило «РЖД» увеличить региональную инвестпрограмму
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Новосибирское правительство попросило «РЖД» увеличить региональную инвестпрограмму 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Всего в текущем году «РЖД» собирается инвестировать в областную энергетическую инфраструктуру немногим более 24 млн рублей, большая часть из которых будет потрачена на подключение новых потребителей. 387 млн рублей планируется потратить на реконструкцию тяговой подстанции «Карачи». Она оснащена устаревшим оборудованием, которое к том же пострадало после технологической аварии.
Между тем, эта подстанция играет важную роль в проекте «Озерный кластер», который развивают на базе на базе курортного озера Карачи. В региональном правительстве его называют одним из самых важных проектов Новосибирской области в сфере повышения туристической привлекательности региона. Подстанция «Карачи» должна обеспечивать энергией действующие и новые объекты, которые появятся в рамках «Озерного кластера».
— В условиях ограниченности финансовых ресурсов на проведение мероприятий по реконструкции других подстанций, которые, я подозреваю, находятся в неудовлетворительном состоянии, мы в данный момент сосредоточились на реализации данного инвестиционного проекта. — подчеркнул глава областного департамента по тарифам Гарей Асмодьяров.
Депутат регионального Заксобрания Вадим Агеенко обратил внимание на общий размер региональной инвестпрограммы ОАО «РЖД». Он сопоставил ее с размером инвестпрограммы Управления энергетики и водоснабжения СО РАН, которое планирует потратить на модернизацию оборудования в 2018 году 17,5 млн рублей.
— Федеральная структура сопоставима с одним районам Новосибирска, — заметил господин Агеенко. С ним согласился врио первого заместителя губернатора Новосибирской области Владимир Знатков.
— Соглашаемся с корректировкой, но добавляем через запятую просьбу к «Трансэнерго» рассмотреть возможность увеличения инвестпрограммы и представить эти предложения в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, — резюмировал Владимир Знатков.
В планах правительства Новосибирской области по развитию «Озёрного кластера» на базе озера Карачи — увеличение энергетических мощностей за счёт строительства двух линий электропередач напряжением 10 кВ от подстанции «Карачи» до поселка и установка четырех понизительных трансформаторных подстанций напряжением 10 кВ. Строительство объектов будет выполняться в 2018-2019 годах за счет средств областного бюджета Новосибирской области и инвестиционных вложений ОАО РЖД. Привлекаемый объем частных инвестиций в строительство туристических объектов в рамках проекта «Озерный кластер» в 2017 году составил 436 млн рублей.
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