Рыбная отрасль бьется за исторический принцип распределения квот

Необходимость сохранения «исторического принципа» распределения квот обсудили представители рыбной отрасли, экономисты, политологи и общественные деятели в ходе круглого стола в "Российской газете" . Исторический принцип распределения квот на вылов краба и рыбы, за сохранение которого высказывался вице-премьер Аркадий Дворкович , могут заменить аукционами. В результате, считают эксперты, отрасль серьезно пострадает.

В этот четверг, 26-го апреля, на заседании правительственной комиссии с высокой степенью вероятности будет высказана позиция правительства по данному вопросу, сообщил член Правления РСПП , президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев

"Нас подвели к инвестициям в строительство судов, береговых фабрик. И после того как наши инвестпрограммы расписаны на 15 лет вперед, говорят: ребята, будет краб весь на аукцион", — описал ситуацию Владимир Журавлев , директор ООО «СЗРК-Мурманск».

"Краб — жемчужина с точки зрения экономики. Рентабельность 60-70 процентов, Такое ощущение, что, когда где-то что-то идет хорошо, туда немедленно слетаются стервятники", — считает экономист, публицист и политик Михаил Делягин

"Вылов увеличился в 3,4 раза. 15 лет назад было 2900 рублей на тонну, сейчас налоги примерно 10 тысяч рублей на тонну", — проинформировал он.

Пока же, продолжил мысль коллеги Александр Дупляков, президент НКО «Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока», основная проблема — отсутствие стабильности.

Поэтому, уверен экономист, аналитик, политолог Михаил Хазин , говорить о перспективах сложно.

"Рыбная отрасль — чуть ли не единственный пример развития за счет внутренних ресурсов. Есть ощущение, что делается попытка лишить возможности участников рынка внутреннего развиваться за счет самостоятельных ресурсов и поставить их в зависимость от ресурсов внешних", — предполагает эксперт.

При этом цифры, уверен экономист Яков Миркин , очень лукавая вещь.

"Активы крабовой отрасли — 80-85 миллиардов рублей. Капитал, связанный с добычей основного объема краба, это 60-65 миллиардов рублей. Выручка годовая в прошлом году была до 55 миллиардов рублей. С одной стороны, мы имеем потенциальное требование 300 миллиардов. С другой стороны, бизнес, активы которого 80 миллиардов, а выручка — 55 миллиардов рублей", — напомнил эксперт. Отказ от исторического принципа распределения квот, резюмировал он, является экономически невозможным.

Получается, продолжил его мысль Вячеслав Зиланов , председатель КС «Севрыба», что отрасль находится в неустойчивом равновесии. «Любое изменение правил игры ее обрушит», — предупреждает он.

Поэтому, проинформировал Александр Савельев , руководитель информационного агентства по рыболовству, «мы направляем Генеральному прокурору запрос об исследовании конфликта интересов».

В свою очередь экономист и публицист Никита Кричевский , высказал опасения, что при отрицательном отношении к возвращению аукционов со стороны профильных экспертов и специалистов отрасли решение будет принято то, «которое нужно. Естественно, его рекомендуют с доработками. Что в этой ситуации делать? Если только стучать, звонить, кричать, писать…», — предлагает эксперт.

Маргарита Старшинова, председатель Региональной общественной организации ветеранов труда и работников рыбной отрасли, напомнила, что пересадка камчатского краба в Баренцево море — абсолютно уникальная работа. «Очень важно, чтобы эти труды не пропали даром. А аукцион как раз ведет к этому», — предупреждает она.