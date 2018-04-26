Руководство округа встретилось с жителями района Лефортово

Итогам выполнения программы комплексного развития района Лефортово в 2017 году и планам на 2018 год была посвящена прошедшая накануне в школе № 417 по адресу: улица Красноказарменная, дом 11, встреча руководства ЮВАО с местными жителями.

Провел встречу исполняющий обязанности префекта ЮВАО Александр Скороспелов. Также в диалоге с жителями приняли участие депутат Мосгордумы Зоя Зотова , заместители префекта ЮВАО и руководители структурных подразделений и ведомств округа.

Началась встреча традиционно с выступления главы управы района Лефортово Азамата Царикаева , который рассказал, что в прошлом году в районе были благоустроены территории дошкольного отделения школы № 417 (улица Авиамоторная, дом 4, корпус 4) и школы № 1228 (улица Красноказарменная, дом 21). В этом году в районе благоустроят территории еще трех объектов образования по адресам: улица Шепелюгинская, дом 21, улица Сторожевая, дом 38а и улица Лонгиновская, дом 10а. Кроме того, в текущем году в районе Лефортово благоустроят дворовую спортивную площадку, расположенную рядом с домом № 4/6 в Мининском переулке, а также дворовые территории по адресам: 2-я Кабельная улица, дом 4, улица Авиамоторная, дом 6 и дом 28/4, улица Волочаевская, дом 10, дом 16 и дом 20 корпус 1, улица Сторожевая, дом 8/16, 1-й Краснокурсантский проезд, дом 3/5, корпус 1, Юрьевский переулок, дом 22, корпус 1. Там отремонтируют асфальтобетонное покрытие, газоны и детские площадки, установят малые архитектурные формы. Кроме того, обновят в районе и 41 контейнерную площадку.

После доклада главы управы перешли к ответам на вопросы жителей, касающиеся торговли, строительства, безопасности, а также благоустройства и озеленения. Так, жители дома № 16 по улице Красноказарменная интересовались, что нужно сделать, чтобы дополнительно высадить в своем дворе новые сорта деревьев.

— Информация по этому вопросу есть на страничке «Миллион деревьев» на сайте Департамента природопользования и охраны окружающей среды, — ответил заместитель префекта ЮВАО Юрий Беседин. — Голосование по озеленению проводится на портале «Активный гражданин». Жители выбирают дворы, где хотят провести озеленение, и растения для посадки, а специалисты утверждают перечень дворов, набравших наибольшее количество голосов.

Спрашивали жители и о благоустройстве Лефортовского парка. По их мнению, там недостаточно скамеек. Юрий Беседин сообщил, что поручит установить дополнительные лавочки.

Вопросы безопасности — также среди основных тем диалога жителей с представителями окружной власти. Так, после трагического пожара в кемеровской «Зимней вишне» жители спрашивали о проверках торговых и развлекательных центров в районе Лефортово на соответствие нормам пожарной безопасности.

— Президентом и правительством Российской Федерации даны поручения провести проверки всех торгово-развлекательных объектов, — сказал заместитель префекта ЮВАО Петр Мотякин. — В Юго-Восточном округе их 59. Прокуратурой совместно с МЧС в районе Лефортово уже проведены проверки четырех крупных торговых центров. Выявленные замечания в ближайшее время будут устранены.

Также жителей интересовало, где будет вновь открыт Лефортовский рынок, который обещали восстановить после того, как на его месте началось строительство станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии метро.

— Около метро «Авиамоторная» идет строительство многофункционального торгового центра, в котором предполагается разместить рынок, — заверил Петр Мотякин.

Что касается строительства метро, то спрашивали жители и о сроках открытия станции метро у кинотеатра «Спутник».

— В районе Лефортово строятся две станции метро — «Лефортово» и «Авиамоторная», которые относятся к третьему пересадочному контуру Московского метрополитена, — сказал заместитель префекта Андрей Крысанов. — Первых пассажиров они примут уже в 2019 году.

Практически на все вопросы жители получили ответы в ходе встречи. На те вопросы, которые требуют более детальной проработки, ответы будут получены ими в письменном виде в отведенные законом сроки.