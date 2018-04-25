Предприятия АПК получили разрешения на проезд крупной техники

Орловской области правительство региона пытается обеспечить сохранность дорог в период проведения сезонных полевых работ.

В пресс-службе отметили, что вопросы перевозки сельскохозяйственных грузов, передвижения крупногабаритной техники и сохранения дорог находятся на постоянном контроле регионального департамента сельского хозяйства.

Все сельхозпроизводители должны получить специальное разрешение для проезда крупногабаритной техники по федеральным и региональным трассам. Всем главам муниципальных образований были направлены соответствующие письма.

В настоящее время спецразрешение на движения крупногабаритной техники получили крупные сельхозпредприятия: ООО «Эксима Агро», АО «Орел Нобель Агро», ООО «Залегощь Агро» и ООО «Арта». ВсегоРазрешения получены на движение 19 единиц крупногабаритной техники.