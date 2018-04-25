Италия отмечает 73-ю годовщину Освобождения от фашизма

В апреле 1945 года на севере Италии началось вооруженное восстание, в результате которого, а также боевых действий войск антигитлеровской коалиции страна вскоре была освобождена от немецкой оккупации и фашизма. 25 апреля бойцы движения Сопротивления, среди которых были и советские граждане, бежавшие из фашистских лагерей, освободили Милан и Турин. Именно этот день в 1946 году был впервые отмечен как национальный праздник. С 1949 года 25 апреля официально объявлено национальным праздником Освобождения, который отмечается на всей территории страны.

Buona festa della Liberazione a tutti! #25aprile #festadellaliberazione #garofanorosso pic.twitter.com/DSSEhfDKle

— Cristina Ska (@Cri9Ska) 25 апреля 2018 г.

Торжества по случаю национального праздника по многолетней традиции начались утром церемонией у Алтаря Отечества в центре Рима. Президент республики Серджо Маттарелла возложил венок к могиле Неизвестного солдата. Главу государства сопровождали премьер-министр Паоло Джентилони , председатель Сената Мария Элизабетта Казеллати, глава Палаты депутатов Роберто Фико и министр обороны Роберта Пинотти.

Накануне, принимая в Квиринальском дворце делегацию представителей партизанских ассоциаций, Маттарелла заявил: «Сопротивление является частью нашей истории. Спонтанно возникнув в городах и на периферии, в деревнях и в горах, оно уловило необходимость мира, справедливости и свободы. Оно вернуло достоинство нации».

Президент Италии подчеркнул, как важно хранить память о драматических событиях тех лет, и указал, что во многих странах, переживших в ХХ веке огромные человеческие трагедии и страдания, сейчас «ослаб иммунитет» против эгоизма, равнодушия и насилия, то и дело возникают проявления авторитаризма, антисемитизма, национального эгоизма. «Те, кто боролись и отдали свои жизни за свободу, справедливость и демократию, являются примером для всех и вручили нам наследие, которое следует хранить и передавать», — сказал Маттарелла.

В настоящее время президент Италии принимает участие в праздничных мероприятиях, которые проходят в итальянской области Абруццо, где в годы Второй мировой войны развернулась активная борьба итальянских партизан с немецкими оккупантами. В рядах движения Сопротивления в этой области тогда воевало немало советских солдат и офицеров, бежавших из немецкого плена.