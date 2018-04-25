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Количество заместителей главы Нижнего Новгорода сокращено до восьми
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Количество заместителей главы Нижнего Новгорода сокращено до восьми 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Соответствующее решение приняли депутаты городской Думы на заседании 25 апреля.
Согласно новой структуре администрации города, статус заместителей градоначальника снят с глав районных администраций.
Также теперь в непосредственное подчинение главе города, кроме сектора по защите государственной тайны, переходят департамент правового обеспечения и департамент муниципального контроля, создаются управление экологии, управление по инвестиционной политике, департамент предпринимательства и туризма, департамент социальных проектов и коммуникаций, департамент по социальной политике, управление информационных технологий и связи, управление информационно-технического обеспечения.
Департамент благоустройства и дорожного хозяйства разделяется на два самостоятельных структурных подразделения — управление благоустройства и департамент дорожного хозяйства.
Как сообщалось ранее, после утверждения Гордумой новой организационной структуры мэрии активные нижегородцы смогут предложить свои кандидатуры на должности заместителей.
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