Количество заместителей главы Нижнего Новгорода сокращено до восьми

Соответствующее решение приняли депутаты городской Думы на заседании 25 апреля.

Согласно новой структуре администрации города, статус заместителей градоначальника снят с глав районных администраций.

Также теперь в непосредственное подчинение главе города, кроме сектора по защите государственной тайны, переходят департамент правового обеспечения и департамент муниципального контроля, создаются управление экологии, управление по инвестиционной политике, департамент предпринимательства и туризма, департамент социальных проектов и коммуникаций, департамент по социальной политике, управление информационных технологий и связи, управление информационно-технического обеспечения.

Департамент благоустройства и дорожного хозяйства разделяется на два самостоятельных структурных подразделения — управление благоустройства и департамент дорожного хозяйства.

Как сообщалось ранее, после утверждения Гордумой новой организационной структуры мэрии активные нижегородцы смогут предложить свои кандидатуры на должности заместителей.