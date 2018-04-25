Ещё
Загадочное вещество отравило почти 20 киргизских школьников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Загадочное вещество отравило почти 20 киргизских школьников 

360tv.ru 1 час назад
В киргизском городе Ош 17 учеников седьмого‐девятого классов отравились неизвестным веществом. Их состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐секретаря Минздрава Киргизии Жылдыз Айгерчинову.
По словам секретаря, все дети получают необходимую помощь, а состояние пострадавших оценивается как стабильное. Айгерчинова затруднилась сказать, что стало причиной отравления.
Вероятно, школьники могли почувствовать себя плохо от «резкого удушающего запаха клея или краски», сообщил представитель городского отдела образования Оша.
Отмечается, что сначала госпитализировали 15 человек — это произошло ближе к середине рабочего дня. Школа располагается в микрорайоне Амир-Темур.
Накануне супруги из Минусинска скончались после того, как поели грибов с помойки и запили это алкоголем. Оба работали на полигоне твердых бытовых отходов и, по предположениям следователей, могли принести продукты оттуда.
360tv.ru: последние новости
«Репортеры без границ» опустили США в рейтинге свободы прессы Мальчик застрял в бассейне и просидел под водой более 9 минут Уткин извинился за свой «расистский» пост в Instagram
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру388
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»52
«Томагавки» прилетели в Москву104
Украинцы сгубили гордость советской промышленности47
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»199
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение