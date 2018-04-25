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Неизвестное вещество отравило почти 20 школьников в Киргизии
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Неизвестное вещество отравило почти 20 школьников в Киргизии 

Газета.Ru 1 час назад
В киргизском городе Ош 17 учеников седьмого‐девятого классов отравились неизвестным веществом, передает телеканал «360».
Их состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐секретаря Минздрава Киргизии Жылдыз Айгерчинову.
По словам секретаря, все дети получают необходимую помощь, а состояние пострадавших оценивается как стабильное. Айгерчинова затруднилась сказать, что стало причиной отравления.
Вероятно, школьники могли почувствовать себя плохо от «резкого удушающего запаха клея или краски», сообщил представитель городского отдела образования Оша.
Отмечается, что сначала госпитализировали 15 человек — это произошло ближе к середине рабочего дня. Школа располагается в микрорайоне Амир-Темур.
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