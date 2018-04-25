Ещё
В Петербурге на крыше нашли девочку и четырех голых мужчин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге на крыше нашли девочку и четырех голых мужчин 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
В Санкт-Петербурге на чердаке жилого дома правоохранители обнаружили странную компанию. Несовершеннолетняя девочка находилась вместе с четырьмя молодыми людьми, которые к тому моменту уже успели раздеться.
Полицейские обнаружили «уникальную находку» глубокой ночью, когда поднялись на чердак дома по проспекту Наставников. До этого стражам порядка поступило сообщение о том, что там находятся посторонние лица, вызывающие подозрение.
На крыше правоохранителей встретила 14-летняя девочка. Она находилась в компании четырех наставников мужского пола. Увидев сотрудников полиции, молодые люди попытались спрятаться, кто-то из них начал спешно одеваться.
Сообщается, что в местный отдел полиции были доставлены 14-летний парень, 19-летний петербуржец, который числится на учете у психиатра, а также 18-летний безработный уроженец Краснодарского края. В данный момент по обстоятельствам произошедшего проводится проверка, сообщает сайт «Оперативное прикрытие».
Ранее столичные следователи допросили и отпустили мужчину, снимавшего голую девочку на видео. Полицейские не нашли в его действиях состава преступления.
Напомним, что в 2017 году в руки журналистов попала видеозапись, на которой было запечатлено нечто странное. Очевидец заснял машину, из которой вышел мужчина средних лет с маленьким ребенком. После этого взрослый человек снял с девочки штаны и начал снимать ее на камеру.
Дни.ру: последние новости
Сексуальное видео раздетого Галкина произвело фурор Изменившейся Кудрявцевой грозят серьезные проблемы со здоровьем Грязь и ложь: больной Тулеев сделал важное заявление
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР87
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью107
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ22
«Под откос»: в Раде предсказали распад Украины54
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа119
Видео
01:20
«Дождю» из золотых слитков в Якутске нашли объяснение
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
00:53
Куда долетят «Калибры» из Чёрного моря
Оружие Армия
01:15
Собянин отчитался о своих доходах
Новости Москвы
00:30
В работе «Билайна» произошел сбой
Компании Происшествия
00:46
Подольская «унизила» клан Пресняковых
Шоу-бизнес
01:00
Мост в Крым сфотографировали из космоса
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение