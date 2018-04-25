В Петербурге на крыше нашли девочку и четырех голых мужчин

Санкт-Петербурге на чердаке жилого дома правоохранители обнаружили странную компанию. Несовершеннолетняя девочка находилась вместе с четырьмя молодыми людьми, которые к тому моменту уже успели раздеться.

Полицейские обнаружили «уникальную находку» глубокой ночью, когда поднялись на чердак дома по проспекту Наставников. До этого стражам порядка поступило сообщение о том, что там находятся посторонние лица, вызывающие подозрение.

На крыше правоохранителей встретила 14-летняя девочка. Она находилась в компании четырех наставников мужского пола. Увидев сотрудников полиции, молодые люди попытались спрятаться, кто-то из них начал спешно одеваться.

Сообщается, что в местный отдел полиции были доставлены 14-летний парень, 19-летний петербуржец, который числится на учете у психиатра, а также 18-летний безработный уроженец Краснодарского края . В данный момент по обстоятельствам произошедшего проводится проверка, сообщает сайт «Оперативное прикрытие».

Ранее столичные следователи допросили и отпустили мужчину, снимавшего голую девочку на видео. Полицейские не нашли в его действиях состава преступления.

Напомним, что в 2017 году в руки журналистов попала видеозапись, на которой было запечатлено нечто странное. Очевидец заснял машину, из которой вышел мужчина средних лет с маленьким ребенком. После этого взрослый человек снял с девочки штаны и начал снимать ее на камеру.