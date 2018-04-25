С 25 апреля в Пскове будет возобновлена подача тепловой энергии 

В связи с многочисленными обращениями граждан в администрацию города Пскова с 25 апреля в областном центре будет возобновлена подача тепловой энергии потребителям теплоснабжающими организациями города и продлен отопительный сезон — об этом сообщила пресс-служба городских властей. Отметим, ою окончании отопительного сезона власти заявили 23 апреля. По словам начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Алексея Захарова, до отключения поступило значительное число жалоб на высокую температуру в домах псковичей. Позже вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов обратился к муниципалитетам с просьбой контролировать ситуацию в онлайн-режиме. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».