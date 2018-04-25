Охранное предприятие в Лоухи выдавало одного сотрудника за другого

Прокуратура Лоухского района в связи с получением информации о возможных нарушениях закона провела проверку соблюдения лицензионных требований охранным предприятием, юридический и фактический адрес которого находится в г. Петрозаводске , при охране здания одного из государственных учреждений в п. Лоухи

Установлено, что сразу после получения решения прокурора о проведении проверки директор охранного предприятия направил в Лоухи из Петрозаводска квалифицированного частного охранника для замены на момент проверочных мероприятий работника, который непосредственно ежедневно охранял учреждение. Сделано это было с целью скрыть факт осуществления охраны работником, не проходившим профессионального обучения и не имевшим лицензии на занятие частной охранной деятельностью.

На период прокурорской проверки охрана здания обеспечивалась силами приезжего сотрудника, который соответствовал предъявляемым законодательством лицензионным требованиям.

Однако при повторном выходе в тот же день прокуратура установила, что на пост вновь заступил работник, не имеющий лицензии, удостоверения и личной карточки частного охранника.

В связи с выявленными нарушениями законодательства прокурор района в отношении охранного предприятия вынес постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении, решением Арбитражного суда юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Постановление не вступило в законную силу.