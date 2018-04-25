В Краснодаре продлевают маршрут движения автобуса №121А

Краснодар . 25 апр. — Новая Кубань. Департамент транспорта и дорожного хозяйства по многочисленным просьбам горожан с 5 мая продлевает маршрут движения автобуса №121А. Если раньше муниципальный транспорт двигался от микрорайона «Губернский» до хутора Черникова через ТРЦ «Красная площадь», то со следующей недели конечная остановка будет в коттеджном поселке «Вишнёвый сад».

— Движение автобусов в прямом и обратном направлениях будет осуществляться от ул. Черкасской по ул. Героев-Разведчиков, ул. им. 40-летия Победы, ул. Героя Владислава Посадского, пос. Плодородный, ул. Лиственная, ул. Планёрная, — прокомментировали в пресс-службе администрации краевой столицы.