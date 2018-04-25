Минфин изучает возможность увеличения размера капитала Промсвязьбанка

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Минфин РФ изучает возможность увеличения капитала Промсвязьбанка в связи с возможным предоставлением ликвидности российским компаниям под санкциями со стороны банка. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Мы проводим расчеты, обоснованность и после всего будем понимать потребность. Естественно, чем больше капитал у банка, тем лучше. Но в данной ситуации пока необходимости нет, но мы ее изучаем", — сказал Моисеев, отвечая на вопрос о возможности увеличении капитала банка для предоставления ликвидности российским компаниям, попавшим под санкции.