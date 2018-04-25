Ещё
Минфин изучает возможность увеличения размера капитала Промсвязьбанка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Минфин изучает возможность увеличения размера капитала Промсвязьбанка 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Минфин РФ изучает возможность увеличения капитала Промсвязьбанка в связи с возможным предоставлением ликвидности российским компаниям под санкциями со стороны банка. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Мы проводим расчеты, обоснованность и после всего будем понимать потребность. Естественно, чем больше капитал у банка, тем лучше. Но в данной ситуации пока необходимости нет, но мы ее изучаем", — сказал Моисеев, отвечая на вопрос о возможности увеличении капитала банка для предоставления ликвидности российским компаниям, попавшим под санкции.
ТАСС: последние новости
Цена алюминия на LME упала на 8,3% - максимальным темпом за 13 лет МИД Турции: слова Трампа о ситуации с армянами в Османской империи благоразумны Кубанский суд перенес на 15 мая предварительное заседание по иску бизнесмена Дерипаски
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру262
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»47
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»184
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами45
Пока вы спали: Су-57 «провалились»134
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение