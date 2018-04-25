В Ленинградской области стартует конкурс «Спасибо Интернету 2018»

Ленинградской области стартует четвертый Всероссийский конкурс личных достижений в изучении компьютерной грамотности взрослыми пользователями «Спасибо Интернету — 2018».

К участию приглашаются жители старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети интернет самостоятельно или закончившие специализированные курсы. Победители будут определяться по четырем номинациям: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, Интернет — работодатель», «Моя общественная интернет-инициатива».

Работы участников — эссе и фотографии — принимаются до 8 октября. Победители в номинации определяются простым подсчетом количества присланных работ от региона.

Торжественное объявление победителей состоится в ноябре 2018 года в Москве , на RIW 2018. Победители и призеры получат ценные подарки.

В 2017 году в конкурсе приняли участие более трех тысяч пенсионеров из 78 регионов России . Житель Шлиссельбурга Сергей Злотников занял второе место. Он организовал свое путешествие с помощью интернета и проехал всю страну — от Шлиссельбурга до Владивостока , сделав в пути более 12 тысяч фотографий. Самые красивые снимки ленинградец отправлял друзьям по почте и выкладывал на специальных форумах.