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Платформа Smart Valley в мае проведет первое ICO по законам Швейцарии
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Платформа Smart Valley в мае проведет первое ICO по законам Швейцарии 

Прайм 48 минут назад
Фото: Мой город Чебоксары
МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Российская децентрализованная платформа Smart Valley в мае проведет первое для компаний из РФ ICO (публичное размещение токенов) в полном соответствии с законодательством Швейцарии и кантона Цуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе акционера платформы, группы компаний «Основа».
Процесс ICO пройдет с учетом правил и норм Федерального акта о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Anti-Money Laundering Act, AMLA), постановления Швейцарского управления надзора за финансовым рынком (FINMA) о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, инструкции и руководства FINMA и устава самоуправляемой организации VQF Financial Services Standards Association. Как сообщили в пресс-службе ГК «Основа», ни одно предыдущее ICO не проводилось с учетом всех вышеуказанных законов.
"Мы стремимся обеспечить максимальную защиту интересов инвесторов ICO платформы и поэтому намерены гарантировать продажу токенов в строгом соответствии с федеральными и кантональными законами Швейцарии — такого в российской практики проведения ICO еще не было", — рассказал президент ГК «Основа» Александр Ручьев РИА Новости.
За две недели предварительной продажи токенов (pre-ICO) компания собрала заявок более чем на 39,5 миллиона долларов. Само ICO Smart Valley запланировано на 14 мая.
Платформа Smart Valley образована в 2017 году, и ее основными акционерами выступают президент ГК «Основа» Александр Ручьев и глава ICO Lab Алексей Воронин. Платформа позволяет стартап-проектам проходить скоринг (оценку кредитоспособности), экспертизу со стороны профессионального сообщества и находить инвесторов. В числе партнеров платформы гонконгская финтех-компания NexChange Hong Kong, она вкладывает средства в проекты в сфере блокчейн и финтех и продвигает их в азиатском регионе.
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