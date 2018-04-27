Платформа Smart Valley в мае проведет первое ICO по законам Швейцарии

МОСКВА , 27 апр /ПРАЙМ/. Российская децентрализованная платформа Smart Valley в мае проведет первое для компаний из РФ ICO (публичное размещение токенов) в полном соответствии с законодательством Швейцарии и кантона Цуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе акционера платформы, группы компаний «Основа».

Процесс ICO пройдет с учетом правил и норм Федерального акта о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Anti-Money Laundering Act, AMLA), постановления Швейцарского управления надзора за финансовым рынком (FINMA) о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, инструкции и руководства FINMA и устава самоуправляемой организации VQF Financial Services Standards Association. Как сообщили в пресс-службе ГК «Основа», ни одно предыдущее ICO не проводилось с учетом всех вышеуказанных законов.

"Мы стремимся обеспечить максимальную защиту интересов инвесторов ICO платформы и поэтому намерены гарантировать продажу токенов в строгом соответствии с федеральными и кантональными законами Швейцарии — такого в российской практики проведения ICO еще не было", — рассказал президент ГК «Основа» Александр Ручьев РИА Новости.

За две недели предварительной продажи токенов (pre-ICO) компания собрала заявок более чем на 39,5 миллиона долларов. Само ICO Smart Valley запланировано на 14 мая.