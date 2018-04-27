Платформа Smart Valley начнет ICO 14 мая

Международная скоринговая платформа Smart Valley объявила о проведении ICO, которое стартует 14 мая 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГК «Основа».

«Децентрализованная платформа Smart Valley объявила о проведении ICO, которое стартует 14 мая. За две недели до старта ICO платформа уже собрала заявок более чем на 39,5 млн долл. Это будет первое полностью легальное ICO, которое проведет компания с российскими собственниками, что обеспечит максимальную защиту инвесторов. Продажа токенов будет проводиться в строгом соответствии с федеральными законами Швейцарии и законами кантона Цуг, где зарегистрирована Smart Valley», — говорится в сообщении.

Как уточняется, Smart Valley была образована в 2017 г. и ее основными акционерами выступают президент ГК «Основа» Александр Ручьев и глава ICO Lab Алексей Воронин . На первоначальном этапе акционеры инвестировали в платформу 10 млн долл. собственных средств. По словам А.Ручьева, Smart Valley станет первой площадкой по автоматизации ICO, и свое ICO платформа проведет максимально прозрачно, впервые на российском рынке отработав все механизмы легального привлечения средств инвесторов.

«Smart Valley — первая в мире децентрализованная Силиконовая долина, где проекты проходят скоринг, экспертизу профессионального сообщества и находят инвесторов. В рамках платформы планируется вывод на ICO перспективных разработок как российских ученых, так и международных проектов», — подчеркивается в материале.

В пресс-службе добавили, что на сегодняшний день в воронке проектов платформы находится свыше 1 тыс. стартапов, готовых к скорингу. Smart Valley уже подписала соглашение с крупнейшим финансово-техническим сообществом Азии NexChange Hong Kong, по которому платформа будет осуществлять отбор проектов для представления их инвесторам из Азии и промоутировать их бизнес в азиатском регионе.

Отмечается, что платформа обладает четырьмя ключевыми сервисами, которые обеспечивают ее эффективную работу и взаимодействие участников экосистемы: механизм безопасной сделки, сообщество экспертов, сервис привлечения финансирования и многоуровневая скоринговая система, позволяющая децентрализовано оценивать проекты с помощью экспертов, «мудрости толпы» и математических алгоритмов.