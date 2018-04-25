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В Свердловской области вымирают 63 города
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В Свердловской области вымирают 63 города 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Свердловскстат опубликовал неутешительную статистику, согласно которой в прошлом году численность свердловчан сократилась на 4 тысяч 85 человек. На первое января 2018 года в области проживает 4 млн 325 тыс. 256 человек, население убивает в 63 муниципалитетах области.
Так в Верх-Нейвинском городском округе население сократилось на 3,1%, в Кировогорадском ГО — на 2,5%, в Махневском муниципальном образовании — на 2,4%, в городском округе Пелым — 2,3%, в Таборинском муниципальном районе — 2,2%.
При этом рождаемость в регионе превышает смертность: в 2017 году родилось 53 тысячи 386 малышей, что на 6 тысяч 454 ребенка меньше, чем в 2017 году. При этом умерло 57 тысяч 685 человек — на 3 тысячи 146 человек меньше, чем в прошлом году. Таким образом число умерших превысило число родившихся на 8,1%.
В вот прирост населения наблюдается в 10 муниципалитетах: Среднеуральске, Верхней Пышме, Екатеринбурга, Арамили и Верхнем Дуброво.
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