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В Свердловской области вымирает 63 муниципалитета
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В Свердловской области вымирает 63 муниципалитета 

АиФ Урал 39 минут назад
Фото: АиФ Урал
Численность населения Среднего Урала за 2017 год сократилась на 4 085 человек, сообщили «АиФ-Урал» в Свердловскстате.
По данным на 1 января 2018 года она составила 4 325 256 человек. Основной причиной специалисты называют естественную убыль населения (4 299). По сравнению с 2016 годом, она увеличилась в 4,3 раза. Миграционный прирост (214 человек) частично восполнил потери (на 5,0%), но за год он сократился на 34,4%, что и привело к таким разительным результатам.
Сокращение численности населения отмечено в 63 городах и районах, наибольшее — в городском округе Верх-Нейвинский (3,1%), Кировградском ГО (2,5), в Махнёвском муниципальном образовании (2,4), Пелыме (2,3), Таборах (2,2%).
Всего в 2017 году в Свердловской области родилось 53 386 детей, при этом 57 685 человек скончалось. Таким образом, число умерших превысило число родившихся на 8,1%. По сравнению с 2016 годом, в 2017-ом число новорожденных сократилось на 10,8% (6 454 человека), а число умерших — на 5,2% (3 146).
Однако кое-где количество населения в 2017 году выросло. Увеличение произошло в 10 муниципальных образованиях, в том числе в ГО Среднеуральск (2,3%), Верхняя Пышма (1,3), Екатеринбурге (0,9), Арамили и Верхнем Дуброво (0,8%).
Напомним также, что за два месяца 2018 года (январь и февраль) в Свердловской области скончалось 9 884 человека. Это на 842 уральца меньше, чем за тот же период 2017 года. По-прежнему самыми частыми причинами смерти являются у нас болезни системы кровообращения (инфаркты, инсульты), а также новообразования (онкология). Снизилось количество смертей от болезней органов пищеварения и дыхания, но больше умерло от разнообразных инфекций и паразитов. Кроме того, тенденцией стало то, что от случайных отравлений алкоголем померло на 29 уральцев больше (91 против 62).
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