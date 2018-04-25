Час памяти прошел в МГРИ-РГГРУ Обручевского района 

После выступлений была объявлена минута молчания, в зале воцарилась тишина, и каждый из собравшихся мысленно поблагодарил защитников отечества.
23 апреля в Геологоразведочном университете состоялась традиционная акция. Ее организатором стал профком совместно с кафедрой гуманитарных наук. «Час памяти» открыла старший преподаватель кафедры гуманитарных наук Наталья Мезаировна Третьякова. Студенты отнеслись к мероприятию с огромным уважением. Многие юноши и девушки почтили память своих близких, рассказав об их подвигах в годы войны. В зале звучали песни военных лет и патриотические стихи. Председатель профкома МГРИ-РГГРУ, заведующая кафедрой гуманитарных наук, профессор Елена Александровна Зевелева рассказала о бессмертном подвига советского солдата-освободителя в годы Великой Отечественной войны. Елена Александровна поделилась воспоминаниями о своем отце, ветеране ВОВ, который был партизаном легендарного ОМСБОНа.