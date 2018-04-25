Ещё
Час памяти прошел в МГРИ-РГГРУ Обручевского района
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Час памяти прошел в МГРИ-РГГРУ Обручевского района 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
После выступлений была объявлена минута молчания, в зале воцарилась тишина, и каждый из собравшихся мысленно поблагодарил защитников отечества.
23 апреля в Геологоразведочном университете состоялась традиционная акция. Ее организатором стал профком совместно с кафедрой гуманитарных наук. «Час памяти» открыла старший преподаватель кафедры гуманитарных наук Наталья Мезаировна Третьякова. Студенты отнеслись к мероприятию с огромным уважением. Многие юноши и девушки почтили память своих близких, рассказав об их подвигах в годы войны. В зале звучали песни военных лет и патриотические стихи. Председатель профкома МГРИ-РГГРУ, заведующая кафедрой гуманитарных наук, профессор Елена Александровна Зевелева рассказала о бессмертном подвига советского солдата-освободителя в годы Великой Отечественной войны. Елена Александровна поделилась воспоминаниями о своем отце, ветеране ВОВ, который был партизаном легендарного ОМСБОНа.
Обручевский меридиан: последние новости
В Обручевском районе завершилась Неделя российской науки Систему оповещений для борьбы с ураганами в столице будут совершенствовать В Воронцовском парке состоялся «пионерский» субботник
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру388
Малахов раскрыл причину ухода с «Первого канала»52
«Томагавки» прилетели в Москву104
Украинцы сгубили гордость советской промышленности47
«Статус-6 разрушит всю Северную Америку»199
Видео
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:29
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
Технологии Наука и техника
00:44
Огромный тоннель террористов нашли в Сирии
Армия Общество
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
05:23
Блогер съел хлеб, прилетевший из космоса
Наука Наука и техника
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Крейсер «Варяг» выпустил крылатые ракеты в Японском море
Армия Оружие
00:39
Российские «Панцири» уничтожили дроны в Сирии
Оружие Армия
00:44
Пес угнал машину и разнес магазин
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение