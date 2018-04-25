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В Уфе суд закрыл опасную автогазозаправочную станцию
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В Уфе суд закрыл опасную автогазозаправочную станцию 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
В Кировском районе Уфы решением суда закрыта автозаправочная газовая станция, где нарушались требования промышленной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Нарушения выявила прокуратура Кировского района Уфы. Владелец АГЗС в уфимском микрорайоне «Белореченский» не обеспечил безопасность клиентов и города. Так, заправка работала без обязательного заключения экспертизы, подтверждающей соответствие опасного оборудования техническим требованиям. Предприниматель не застраховал свою гражданскую ответственность и не зарегистрировал заправку в Государственном реестре опасных производственных объектов.
В связи с этим прокурор возбудил в отношении предпринимателя административное дело за нарушение требований промышленной безопасности. Внес представление для устранения нарушений. Меры уже принимаются.
По решению суда деятельность газозаправки приостановлена на 60 суток.
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