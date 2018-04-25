Совет депутатов одобрил ремонт газона в «Большом Кусково»

Муниципальные депутаты распределили часть средств стимулирования управы района на ремонт газона в микрорайоне «Большое Кусково».

Один миллион четыреста шесть тысяч рублей предложил направить на ремонт газона, который находится перед шумозащитным экраном по адресу: Перовская улица, дом 66, корпуса с первого по девятый, на территории микрорайона «Большое Кусково», заместитель главы управы района Игорь Шевляков. Замглавы управы внес это предложение по благоустройству на заседании Совета депутатов МО Новогиреево от умении управы района.

Депутаты рассмотрели целесообразность использования данной суммы на указанные цели и согласовали направление средств стимулирования на ремонт газона в «Большом Кусково».