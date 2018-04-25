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Источник: Москва не поставляла С-300 Дамаску
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ГЛОНАСС перестал работать по всему миру
ГЛОНАСС перестал работать по всему миру

Источник: Москва не поставляла С-300 Дамаску 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Москва не поставляла в Сирийскую Арабскую Республику зенитные комплексы С-300. Об этом RT заявил российский военно-дипломатический источник. Он уточнил, что подобные утверждения абсолютно не соответствует реальности.
Ранее появилась информация, со ссылкой на сирийского посла в Москве Рияда Хаддада, о том, что российские С-300 уже встали на боевое дежурство в САР месяц назад. Дипломат не уточнил, идёт ли речь о системах в расположении российских военных баз, либо непосредственно в составе армии Сирии.
В связи с этим источник RT отметил, что правительственные войска Сирии имеют на вооружении самые разные типы систем ПВО — начиная с разработок времён СССР, заканчивая комплексами «Панцирь» российского производства. Все эти средства продемонстрировали неплохую эффективность во время отражения недавнего ракетного удара трёх западных стран — США, Великобритании и Франции. Однако С-300 у сирийских подразделений нет.
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