Источник: Москва не поставляла С-300 Дамаску

Москва не поставляла в Сирийскую Арабскую Республику зенитные комплексы С-300. Об этом RT заявил российский военно-дипломатический источник. Он уточнил, что подобные утверждения абсолютно не соответствует реальности.

Ранее появилась информация, со ссылкой на сирийского посла в Москве Рияда Хаддада, о том, что российские С-300 уже встали на боевое дежурство в САР месяц назад. Дипломат не уточнил, идёт ли речь о системах в расположении российских военных баз, либо непосредственно в составе армии Сирии.