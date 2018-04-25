На Ямале отдел Росгвардии и уполномоченный по правам человека договорились о сотрудничестве

По словам омбудсмена, одной из основных задач Росгвардии на Ямале является обеспечение общественной безопасности при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий.

«Обеспечение безопасности и аспекты права всегда тонко соприкасаются друг с другом. Задача силовых структур во многом заключается в выстраивании баланса между этими двумя плоскостями. Мы не можем допустить, чтобы сотрудники Росгвардии, выполняющие свои обязанности в строгом соответствии с нормой закона, могли быть ущемлены в своих правах. Именно поэтому и родилась идея подписания данного соглашения о сотрудничестве», –пояснил Анатолий Сак.

Фото: rosgvard.ru