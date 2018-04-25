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На Ямале отдел Росгвардии и уполномоченный по правам человека договорились о сотрудничестве
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На Ямале отдел Росгвардии и уполномоченный по правам человека договорились о сотрудничестве 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Начальник отдела Росгвардии по Ямало-Ненецкому автономному округу полковник Александр Борисенко и уполномоченный по правам человека в регионе Анатолий Сак вчера, 24 апреля, подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.
По словам омбудсмена, одной из основных задач Росгвардии на Ямале является обеспечение общественной безопасности при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий.
«Обеспечение безопасности и аспекты права всегда тонко соприкасаются друг с другом. Задача силовых структур во многом заключается в выстраивании баланса между этими двумя плоскостями. Мы не можем допустить, чтобы сотрудники Росгвардии, выполняющие свои обязанности в строгом соответствии с нормой закона, могли быть ущемлены в своих правах. Именно поэтому и родилась идея подписания данного соглашения о сотрудничестве», –пояснил Анатолий Сак.
Фото: rosgvard.ru
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