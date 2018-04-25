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Около 10 стран заинтересовались приобретением российских С‐400
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Около 10 стран заинтересовались приобретением российских С‐400 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Покупку российских систем С‐400 рассматривают около 10 стран. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу Федеральной службы по военно‐техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрия Шугаева.
Интерес к этой системе ПВО проявляют многие страны мира
Дмитрий Шугаев.
Шугаев заметил, что речь в первую очередь идет о странах Ближнего Востока и Северной Африки. Прогнозировать заключение контрактов со всеми заинтересованными государствами-партнерами в ФСВТС не стали.
«Идут переговоры, обсуждаются перспективы и возможности двустороннего сотрудничества», — отметил Шугаев.
За последние 15 лет Россия подписала контракты на поставку отечественных средств ПВО более чем с 30 государствами. Системы приобрели в основном ближневосточные, североафриканские и страны СНГ.
Спрос на технику, добавил глава ФСВТС, остается довольно устойчивым, даже несмотря на «большую номенклатуру систем противовоздушной обороны на международном рынке. По мнению Шугаева, Россия едва ли уступит рынок конкурентам.
»Пока по своим характеристикам, а также по своим стоимостным параметрам наша техника превосходит мировые аналоги. Именно оптимальная совокупность параметров обеспечивает устойчивый спрос на нашу технику ПВО», — отметил Шугаев.
Иностранные СМИ заподозрили Пентагон в намеренном занижении эффективности российских средств ПВО. Возможно, это делается для того, чтобы Турция отказалась покупать зенитно-ракетные комплексы С-400.
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