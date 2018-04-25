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Иностранные государства выстроились в очередь за С‐400
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Иностранные государства выстроились в очередь за С‐400 

360tv.ru 52 минуты назад
Фото: ГОСНОВОСТИ
Ряд североафриканских и ближневосточных стран заявили о желании купить у России зенитно‐ракетные комплексы «Триумф». Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня» со ссылкой на руководителя Федеральной службы по военно‐техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрия Шугаева.
О готовности к поставкам
С-400  заявили Турция и Иран, даже несмотря на протест со стороны Соединенных Штатов. Индия также заинтересована в покупке ЗРК «Триумф» у «Рособоронэкспорта», который Министерство финансов США внесло в черный список.
Военные специалисты назвали ключевые преимущества танка «Армата», признав, что продукт российского ВПК обгоняет западные аналоги. По мнению капитана швейцарской офицерской ассоциации танковых войск, на сокращение технологического отставания западные инженеры потратят от трех до пяти лет.
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