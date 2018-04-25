Иностранные государства выстроились в очередь за С‐400

Ряд североафриканских и ближневосточных стран заявили о желании купить у России зенитно‐ракетные комплексы «Триумф». Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня» со ссылкой на руководителя Федеральной службы по военно‐техническому сотрудничеству ( ФСВТС ) РФ Дмитрия Шугаева

О готовности к поставкам

Военные специалисты назвали ключевые преимущества танка «Армата», признав, что продукт российского ВПК обгоняет западные аналоги. По мнению капитана швейцарской офицерской ассоциации танковых войск, на сокращение технологического отставания западные инженеры потратят от трех до пяти лет.