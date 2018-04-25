Прокладку инженерных сетей на Кусковской улице закончат к концу мая

О яме, выкопанной во дворе дома № 16 по Кусковской улице, на портал Правительства Москвы «Наш город» сообщил житель района Новогиреево Андрей Бессонов (сообщение №20249628).

Яма, появившаяся в трех метрах от стены дома, обеспокоила жителя: он считает, что дому может быть нанесен вред. Он попросил срочно устранить эту проблему.

Сообщение жителя района было оперативно проверено. Как сообщил заявителю глава управы района Новогиреево Александр Хрулёв , в настоящее время по указанному адресу идёт прокладка инженерных сетей. Для проведения этих работ не требуется разрешения на строительство. Работы ведёт Акционерное общество «Профэнерго» по заказу Публичного акционерного общества «Московская объединённая электросетевая компания» . Фактический адрес выполняемых работ: Кусковская улица, дом 18. Оформлен ордер работ от 06.02.2018 года № 18030029, со сроком действия до 30.05.2018 года. Работы на данном участке еще не завершены, а благоустройство территории будет выполнено после их окончания — после 30 мая.

Фото — Портал «Наш город».