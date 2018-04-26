При строительстве парка Зарядье археологи обнаружили более 15 тысяч древностей

Более 15000 артефактов было найдено археологами при раскопках, предшествующих строительству парка Зарядье.

"На протяжении многих веков место, где расположен парк и сам район Зарядье, переживало сложную градостроительную эволюцию, постепенно меняя свои функции и социальный состав. При строительстве парка найдено более 15 тысяч археологических находок. Археологические раскопки велись в несколько этапов, начиная с конца 40-х годов XX века", — приводит ТАСС слова директора парка Павла Трехлеба.

Сейчас многие из этих артефактов являются экспонатами Подземного музея Зарядья, организованного вокруг самой значимой находки — фрагмента Китайгородской стены XVI века.

"Там посетителей знакомят с историей создания и особенностями этого крепостного сооружения, сохранённого до наших дней лучшими реставраторами", — рассказывает Трехлеб.

В Зарядье были найдены целые клады древних монет, оружие, бытовая утварь, конская сбруя и много другое.

"В витринах музея также представлены предметы, найденные на территории Зарядья в ходе археологических раскопок за последние 70 лет. В их числе белокаменные ядра, таможенные пломбы, как русские, так и западноевропейские, изразцы, прекрасно сохранившиеся образцы древнерусской обуви — сапоги с наборными каблуками, детские глиняные игрушки", — отмечает директор парка.

При строительстве Зарядья были отреставрированы 11 объектов культурного наследия. Это например, церковь Варвары Великомученицы, палаты Старого английского двора и Знаменский монастырь.