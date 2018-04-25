Более 15 тыс. археологических находок обнаружено при строительстве «Зарядья» в Москве

МОСКВА , 25 апреля. / ТАСС /. Более 15 тыс. археологических находок было обнаружено при строительстве парка «Зарядье» в центре Москвы. Среди них — фрагмент Китайгородской стены XVI века, образцы оружия, монетные клады и детские глиняные игрушки, сообщил в среду ТАСС директор парка Павел Трехлеб.

"На протяжении многих веков место, где расположен парк и сам район Зарядье, переживало сложную градостроительную эволюцию, постепенно меняя свои функции и социальный состав. При строительстве парка найдено более 15 тыс. археологических находок. Археологические раскопки велись в несколько этапов, начиная с конца 40-х годов XX века", — сказал он.

Главной находкой признан фрагмент Китайгородской стены XVI века. Вокруг подлинного фрагмента развернут археологический музей, находящийся в подземном пространстве. «Там посетителей знакомят с историей создания и особенностями этого крепостного сооружения, сохраненного до наших дней лучшими реставраторами», — добавил Трехлеб.

Кроме того, там можно увидеть таможенные печати, монетные клады, комплексы предметов вооружения и конского снаряжения, утварь и обувь древних жителей. «В витринах музея также представлены предметы, найденные на территории Зарядья в ходе археологических раскопок за последние 70 лет. В их числе белокаменные ядра, таможенные пломбы, как русские, так и западноевропейские, изразцы, прекрасно сохранившиеся образцы древнерусской обуви — сапоги с наборными каблуками, детские глиняные игрушки», — отметил Трехлеб.

Вместе с тем, по словам собеседника агентства, во время строительства парка были сохранены и отреставрированы 11 объектов культурного наследия, в том числе церковь Варвары Великомученицы, палаты Старого английского двора (XVI-XVII вв.), церковь Максима Блаженного, Знаменский монастырь, колокольня и собор Знаменского монастыря, палаты бояр Романовых, церковь Георгия Победоносца на Псковской горке, церковь Зачатия святой Анны, что в Углу.