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В Адыгее отмечают День государственного флага
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В Адыгее отмечают День государственного флага 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
В Адыгее отмчают День черкесского флага.
25 апреля по улицам республиканской столицы всадники в черкессках, а также колонна автопробега направятся до монументального коплекса «Единение и Согласие». В тоже время от городского парка до Коплекса пройдет шествие, где планируется торжественное поднятие государственного флага РА.
В 17-00 начнется сбор участников праздничного шествия у входа в городской парк Майкопа, в 18-00 пройдет концерт с участием ансамбля «Нальмэс» на площади «Единения и согласия». В завершении праздника состоится традиционный Адыгэ джэгу.
Отметим, День черкесского флага отмечается по инициативе организации «Адыгэ-Хасэ» и решению исполкома Международной черкесской ассоциации во всех странах, на территории которых проживают адыги.
Государственный флаг Адыгеи представляет собой прямоугольное полотнище зелёного цвета, на котором изображены двенадцать золотых звёзд и три золотые перекрещённые стрелы, направленные наконечниками вверх. Обоснование символики: 12 звёзд означают 12 адыгских (черкесских) племён, а 3 стрелы — 3 древнейших адыгских княжеских рода.
Три перекрещенные стрелы обозначают их единство. Зелёный цвет символизирует жизнь, вечность, а также одну из природных особенностей республики, в которой почти 40 процентов территории занимают леса.
Три стрелы также ассоциируются с богом кузнецов Тлепшом. Зелёный цвет полотнища символизирует религию ислам.
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