В Адыгее отмечают День государственного флага

Адыгее отмчают День черкесского флага.

25 апреля по улицам республиканской столицы всадники в черкессках, а также колонна автопробега направятся до монументального коплекса «Единение и Согласие». В тоже время от городского парка до Коплекса пройдет шествие, где планируется торжественное поднятие государственного флага РА.

В 17-00 начнется сбор участников праздничного шествия у входа в городской парк Майкопа , в 18-00 пройдет концерт с участием ансамбля «Нальмэс» на площади «Единения и согласия». В завершении праздника состоится традиционный Адыгэ джэгу.

Отметим, День черкесского флага отмечается по инициативе организации «Адыгэ-Хасэ» и решению исполкома Международной черкесской ассоциации во всех странах, на территории которых проживают адыги.

Государственный флаг Адыгеи представляет собой прямоугольное полотнище зелёного цвета, на котором изображены двенадцать золотых звёзд и три золотые перекрещённые стрелы, направленные наконечниками вверх. Обоснование символики: 12 звёзд означают 12 адыгских (черкесских) племён, а 3 стрелы — 3 древнейших адыгских княжеских рода.

Три перекрещенные стрелы обозначают их единство. Зелёный цвет символизирует жизнь, вечность, а также одну из природных особенностей республики, в которой почти 40 процентов территории занимают леса.

Три стрелы также ассоциируются с богом кузнецов Тлепшом. Зелёный цвет полотнища символизирует религию ислам.